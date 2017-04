Cegos e surdos

Nas últimas semanas tem-se realizado um debate à volta do futebol, na sua pior faceta, de uma forma que parece tratar-se de um fenómeno recente e pontual. Parece que alguns políticos e responsáveis do futebol andaram surdos e cegos nas últimas décadas. Agressões, adeptos de claques instrumentalizados para criarem confusão, estádios esquipados antecipadamente com materiais ilegais para utilizarem durante os jogos. Nada disto é novo, mas ninguém com responsabilidades o quer assumir, nem precisa. Se alguma situação de ordem pública correr menos bem, a culpa será dos polícias.Quantas vezes vemos a PSP respeitar mais alguns dirigentes e funcionários de clubes que os próprios polícias? Muitas vezes vemos que dentro do estádio, onde os clubes deviam assumir todos os custos, estão mais polícias em serviço gratuito que em serviço remunerado. É necessário que o debate se faça garantindo que o objetivo de transformar o futebol numa festa seja cumprido, assegurando que quem vai garantir a segurança dos eventos na suas folgas seja também remunerado por isso.O facto de o MAI estar disponível para este debate é positivo, pois não aceitaremos que o próximo campeonato se inicie nas mesmas condições.