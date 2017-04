Museus fechados

Ir a Paris sem ver se a ‘Mona Lisa’ de Leonardo Da Vinci é tão pequena quanto dizem é tão mau quanto estar em Florença sem poder constatar se o ‘David’ de Michelangelo é tão imponente ao vivo quanto parece nos filmes.Aconteceu algo parecido aos turistas que vieram a Portugal na sexta-feira e no sábado, encontrando museus e monumentos encerrados devido a uma greve. De portas fechadas ficaram, entre outros, o Museu dos Coches e a Torre de Belém, enquanto o desenrascanço que é um esplendor de Portugal fez cobrar metade do ingresso a quem só pôde ver parte do Museu Nacional de Arte Antiga.Sendo certo que os trabalhadores têm direito à greve, qualquer turista que tenha encontrado portas fechadas ficará com uma má recordação, tal como um português ficaria se as visse em Paris ou Florença.E fica provado que a restauração do Ministério da Cultura em nada resolve uma sucessão de problemas laborais que se arrastam ao longo dos anos. Há tantos que até já mereciam ter o seu próprio museu.Bruno Vieira Amaral inspirou-se no assassinato de um primo para escrever o romance ‘Hoje Estarás Comigo no Paraíso’ (Bertrand).