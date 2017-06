Sim ou não?

É utópico falar-se de criminalidade que lese de forma gravosa o cidadão, sem de imediato destacar a corrupção e a criminalidade económica nas suas diversas vertentes. Falo de expressões criminais que foram ganhando relevo em países como o Brasil, minando os alicerces da democracia e a esperança de um povo esforçado que sonhava com uma nova economia emergente.Também a Europa, atingida de forma letal em 2008 com a crise imobiliária nos EUA, não mais conseguiu recuperar.Portugal não escapa a este quadro corruptivo para o qual contribui uma caldeirada de tráfico de influências entre sectores político, económico, e financeiro, ou seja, elites pouco sérias e conspurcadas.Não admira pois que a discussão em torno de uma ferramenta jurídica, há muito aceite para crimes como terrorismo, crime organizado violento ou tráfico de droga, nos quais a figura do arrependido se foi cimentando sem levantar vozes discordantes, se transforme agora numa pretensa ameaça aos valores fundamentais da democracia e dos elementares direitos dos cidadãos.Defendo sem pejo algum a figura da "colaboração premiada", desde que não seja aceite em tribunal como fundamento isolado ou exclusivo de uma condenação. A investigação criminal é crucial na consolidação da prova.