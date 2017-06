É assim tão importante a escolha do lugar onde pode ficar instalada a Agência Europeia do Medicamento? É. Não por ser no Porto, em Braga, em Viseu ou em Coimbra.Mas porque Lisboa foi, à falta de qualquer argumento, a cidade escolhida pelas autoridades. Como várias pessoas já esclareceram, nada exige que seja em Lisboa – mais: noutros países as escolhas recaem sobre cidades de ‘segunda linha’, o que é usado para promover a descentralização e a criação de estruturas fora das capitais, por exemplo.A ideia de que ‘tudo tem de ser em Lisboa’ está, dramaticamente, a despromover o país e a congestionar a capital. O ‘país’ transforma-se numa área de três quartos de território onde viverá um quarto da população e onde os turistas hão de ir buscar frutas, legumes e património histórico, sob o olhar conspícuo e arrogante dos donos e administradores da capital, para quem Figueira de Castelo Rodrigo ou Vila Nova da Baronia são excentricidades permitidas enquanto houver cogumelos no inverno e insolações no verão.A continuar assim, o Estado será uma fábrica de desertos.