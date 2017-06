O melhor remédio

Para António Costa, a Agência Europeia do Medicamento deve ir para Lisboa, pois só Lisboa pode receber uma Escola Internacional. Não sei o que é, mas espero que seja diferente da Escola do Sindicalista que Canta a Internacional. Essa já temos.Duvido é que a EU ponha a Agência do Medicamento num país em que um ministro sugere mezinhas como o chá de tília, em vez de medicamentos como o Xanax.A tolice de Capoulas Santos é essa, não é a de um suposto machismo. Não são só as mulheres que se enervam. Como o comprovam as reacções histéricas de muitos homens.PS – Obviamente, a Agência do Medicamento deve ficar na cidade onde há mais velhos.