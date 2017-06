Tempo perdido

Também quando estive como líder parlamentar em 2007/2008 utilizei um agendamento potestativo para provocar um debate sobre a desertificação do território e houve estupefação quase geral nas bancadas do Parlamento. Demorou alguns minutos até que vários grupos parlamentares se dispusessem a fazer intervenções sérias e construtivas sobre o tema, que lhes pareceu deslocado.Quando será que o país, que os vários responsáveis do poder central e local, na maioria e na oposição, se disporão a sentar-se à mesa a trabalhar nessa componente tão importante da reforma do Estado, que possa mudar progressivamente a vida das populações nas diferentes parcelas do território continental? A questão está em que estes debates encarniçados normalmente são circunstanciais e esfumam-se com a passagem das eleições.Com poucas exceções, se na altura, pelo menos há 15 anos, não se tivessem resguardado com o argumento de que eram medidas pontuais – não podia ser de outro modo, porque assumi funções de modo inesperado –, talvez hoje tudo fosse diferente.Após um ano de interregno, o World Press Cartoon está de regresso e desta vez às Caldas da Rainha, com a 12ª edição a decorrer até dia 10 de agosto. Os temas principais dos trabalhos que podem ser vistos no Centro Cultural e de Congressos daquela cidade do distrito de Leiria estão centrados nos temas do terrorismo, da saída do Reino Unido da União Europeia e da migração, mas naturalmente também se podem ver caricaturas sobre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ou Cristiano Ronaldo.Esta exposição apresenta uma seleção de 270 dos melhores desenhos de humor publicados em jornais e revistas de todo o mundo. O vencedor do grande prémio deste ano foi o iraniano Alireza Pakdel com um cartoon sobre o drama dos refugiados e que pode ser visto nas Caldas.O futebol está envolto numa verdadeira batalha campal. Nas televisões e nos jornais fazem-se acusações mútuas, que em nada dignificam a beleza e a simplicidade desse grande desporto que é o futebol. Independentemente da gravidade dos temas, que não vou analisar aqui, é lama atrás de lama.Com vários dos principais jogadores a irem-se embora e com estes escândalos, não tarda muito, qualquer dia, ninguém liga a estas competições.Entre 20 candidatos foi eleito de forma quase unânime para a Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU. Boa notícia sobretudo quando se estuda o alargamento da Plataforma Continental portuguesa.Fez história ao alcançar a décima vitória em Roland Garros. Depois de tantos o terem dado como acabado, é quase certo que o tenista espanhol regresse em breve ao número um do ranking mundial.Depois do seu mandato, ficou o caos para os socialistas em França. Podem perder quase 100 milhões de euros de financiamento e vão ter de trabalhar muito para conseguirem recuperar.Depois da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, deixou a liderança do seu partido e ficou no Parlamento Europeu. Agora o UKIP praticamente desapareceu.