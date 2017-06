A doutrina do crescimento infinito ensina que, se este ano se venderam 10 milhões de telemóveis, no próximo é necessário chegar aos 11, apesar de já haver cerca de 17 milhões de aparelhos. Há coisas mais palermas, mas essa é uma delas - razão por que os telemóveis servem inclusive para, em certas ocasiões, telefonar.As indústrias do século XX pensam no "crescimento" como um algoritmo, inclusive quando se trata do turismo. É assustadora a quantidade de artigos, entrevistas, sessões espíritas, reportagens e disparates sobre a matéria. Antigamente fumavam erva de má qualidade, agora discutem Airbnb, regulamentação e ‘startups’ de tuk-tuks e ‘hostels’ onde se dorme no meio de mosquitada e móveis do Ikea.Portugal é atraente por causa do património histórico que é preciso cuidar (e que a indústria turística devia pagar a dobrar e com língua de palmo); o resto arranja-se. Sim, também na cozinha, mas (já perceberam) come-se cada vez pior nos "restaurantes da moda", todos iguais, onde deixou de se comer em pratos e se usam ardósias. Adoro os sinais de perigo.