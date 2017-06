Até admito que os espanhóis, bigodudos como são, tenham CR7 no alvo por ser português. São nossos amigos, são nossos vizinhos, somos amigos deles, somos seus vizinhos, mas a verdade é que se os espanhóis puderem tramar um português para dar uma lição de patriotismo, são mesmo capazes de dar o passo em frente. CR7 agradece.Portugal também. Acontece que o México não é Espanha, mas tem aquele sotaque. Ganhar ao México é essencial, até para que se prove que os espanhóis são bons porque podem contratar bons portugueses, tipos que dão lições de bola e se estão nas tintas para o destino.Esses são os portugueses do meu coração, do nosso coração. Só para lixar os espanhóis, daria tudo por um triunfo sobre os mariachis. No fundo, jogamos sempre contra Espanha.