Começa a Taça das Confederações. Muitos dizem que não conta o resultado final para Portugal, que é irrelevante.Pois eu, como ex-atleta, digo que é para vencer e tentar vincar ainda mais a nossa posição como seleção forte, com um enorme futuro e como uma das mais temidas na prova que se aproxima a um ritmo vertiginoso já no próximo ano: o Mundial.Assumir que somos favoritos nesta Taça não é sinal de arrogância, mas sim de acreditar nesta fornada de jovens talentos aliada a uma veterania de uma qualidade inquestionável. Somos o mercado mais apetecível na Europa para os grandes tubarões do futebol.Numa altura em que em Portugal impera o circo romano, são estes jogadores na Seleção Nacional que nos têm demonstrado e provado aos mais esquecidos que somos um povo de crença, luta e que respeita o próximo, que joga sempre para ganhar. Por isso, hoje, frente à seleção do México, há que esquecer o cansaço acumulado de uma época extenuante, com uma grande união e espírito de conquista e tentar trazer o caneco para Portugal.A caminhada vitoriosa começa hoje, míster Fernando Santos, e nós acreditamos. Força Portugal!!!