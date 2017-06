A noite mais longa

Ontem, Portugal não adormeceu. Temperaturas acima de 400, ausência de humidade, ventos erráticos e uma trovoada de verão desencadearam, em Pedrógão Grande, o mais horrível fogo florestal de que há memória.Para quem gosta de hipérboles, o diabo saiu à rua. Mas, para além do raio circunstancial, o diabo tem um nome: desertificação do Interior, queda da natalidade, abandono da agricultura, desordenamento do território e aquecimento global.Positivo foi o clima de unidade e coesão. Do Presidente ao anónimo soldado da paz, todos cumpriram. Mas devemos extrair ilações para o futuro. Não será útil, por exemplo, ressuscitar os governadores civis e mobilizar a Força Aérea?