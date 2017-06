Citação do dia

"Há milhões que apoiam as falcatruas a favor do seu clube"

Eduardo Cintra Torres ontem, no CM



Sugestão do dia

Sobre o Mundo - Versos de José Tolentino Mendonça: "A vida exige de ti ainda mais escuro/ um revês, este passo em falso/ uma quantidade de perguntas." Vem no novo livro, ‘Teoria da Fronteira’ (Assírio & Alvim).

As faculdades de Letras são um albergue simpático. Por isso, o PCP organizou na de Lisboa um seminário intitulado "Socialismo, exigência da atualidade e do futuro", dedicado a comemorar as alegrias da Revolução Russa de há 100 anos, e no qual o secretário-geral defendeu "uma sociedade avançada" e a atualidade do bolchevismo.As novas gerações, escutando a linguagem épica de Jerónimo de Sousa, não conhecem a peregrinação dos horrores ligados à ideia de uma "sociedade avançada", conceito leninista a que Estaline emprestou a eficácia que se sabe.A deputada Rita Rato, que faz parte desse jardim de infância, recusou-se um dia a comentar o Gulag e as mortes do estalinismo, porque não tinha dado isso na faculdade.Como passam hoje 80 anos sobre o nascimento de André Glucksmann recomendo aos seminaristas do PCP a leitura de ‘A Cozinheira e a Devoradora de Homens’, que leva o subtítulo ‘Ensaio sobre o Estado, o marxismo e os campos de concentração’. Do Gulag ao Vietname passando pela decoração de interiores da Lubianka e do KGB, é um mundo avançadíssimo.