Citação do dia

"Não é altura de procurar réus, mas a PJ já encontrou: uma árvore"

José Diogo Quintela ontem, no CM



Sugestão do dia

BOCAGE - A Imprensa Nacional lançou, com edição de Daniel Pires, o volume das ‘Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas’ de Bocage – o nosso vate. Ide, lede e gozai: há exemplos para todos e lições abundantes.





"Não é altura de procurar réus, mas a PJ já encontrou: uma árvore"BOCAGE - A Imprensa Nacional lançou, com edição de Daniel Pires, o volume das ‘Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas’ de Bocage – o nosso vate. Ide, lede e gozai: há exemplos para todos e lições abundantes.

Enquanto o País arde, falemos de Maquiavel (1469-1527) – cumprem-se hoje 490 anos sobre a sua morte (nasceu e morreu em Florença) e não há em toda a história da filosofia política e moral um nome tão vilipendiado, maltratado e sujeito a más interpretações.A sua lição para entender o funcionamento da política é simples: não existe nenhuma ordem superior ao humano e ao real. Isto era um escândalo numa época em que a política estava contaminada pelo peso da religião.Podemos agradecer a Maquiavel ter-nos explicado que a vida terrena não se destina a salvar a nossa alma (a lição humanista que vem de Epicuro e de Lucrécio, por exemplo) mas a viver melhor e em melhores condições de humanidade.Em ‘O Príncipe’ (publicado cinco anos depois da sua morte) Maquiavel sustenta aquilo que hoje sabemos melhor: que a natureza do ser humano não é benigna e que as utopias são a porta entreaberta a todas as tiranias. Era bom que os políticos lessem mais Maquiavel e menos folhetos de propaganda sobre como podem salvar-se no inferno, afogados no descrédito.