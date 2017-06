José Eduardo Agualusa recebeu o Dublin Literary Award, pela tradução inglesa de ‘Teoria Geral do Esquecimento’. É um prémio notável (e valioso, 100 mil euros), e que já distinguiu autores como Pamuk, Javier Marías ou Houellebecq.Agualusa contribuiu muito para reinventar a nossa língua, colorindo-a de Europa, África e América. Tal como as suas histórias ou a capacidade de os seus personagens falarem nessa língua tripartida, plural, misturada; parte deles estão destinados a construir uma corrente de histórias e sonhos (é o tema do seu novo livro, ‘A Sociedade dos Sonhadores Involuntários’).É um mundo em que tudo entra - bandidos, reinos antigos, personagens roubados, mulheres que perseguem estrelas, homens que conhecem o medo, músicos que ouvem os sons do deserto, cidades inventadas, tempestades e curandeiros, traficantes e anjos em busca de salvação. Sim, Agualusa e eu somos amigos, mas seria absurdo que isso me obrigasse a ignorar o facto (o prémio) nesta coluna. Ele não mereceria.Um Clássico - A Relógio d’Água publica a ‘História da Filosofia Ocidental’, de Bertrand Russell, hoje uma curiosidade – mas também um clássico que durante anos esteve nos primeiros lugares das nossas estantes.