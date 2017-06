A ministra da Administração Interna disse na TV que o incêndio de Pedrógão Grande foi o momento mais difícil do seu mandato e da sua vida. Lamento, mas o incêndio de Pedrógão Grande foi – antes de tudo isso – o momento mais dramático, catastrófico e doloroso para milhares de pessoas que sofreram a ameaça da morte e a morte dos seus.Foi-o para aquelas pessoas que, na tarde desse sábado, telefonaram para os números de emergência pedindo para salvar crianças rodeadas de chamas e familiares abandonados – e foram esquecidas e mal respondidas (posso dar-lhe nomes e moradas, senhora ministra, uma dessas pessoas trabalha comigo).A ‘capacidade de superação’ tiveram-na as centenas de pessoas que viram os seus morrer e mesmo assim foram desmentidas pelas autoridades, que diante das câmaras reconheciam que estava tudo a funcionar em pleno e se abraçavam como heroínas. Momento difícil tiveram-no (e hão de continuar a tê-los) os portugueses que vivem no Interior do país e veem a culpa da tragédia atribuída a uma árvore que se incendiou, porque nem eles nem as árvores rendem votos."Protecção Civil funciona mal, mas na protecção ao governo não falhou"José Diogo Quintela ontem, noGOLGONA ANGHEL - O novo livro leva este título, ‘Nadar na Piscina dos Pequenos’ (Assírio & Alvim): "Só figuras, só estilo:/ todos trajados de fatinho,/ e depois nadam na piscina dos pequenos." Observar o mundo, sempre.