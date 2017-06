A Polícia vive um conjunto de problemas socioprofissionais que coloca os profissionais em desespero permanente. A preocupação da tutela com os problemas profissionais deixou de existir, a lei é aprovada mas não é cumprida ou só o é em casos específicos. As regras de hoje são alteradas no dia seguinte. A instabilidade é constante, o que tem minado a motivação dos polícias.Após a entrega de um documento reivindicativo ao Primeiro-Ministro, que permaneceu sem resposta, a ASPP/PSP agendou uma manifestação para o próximo dia 28.Apesar do descontentamento existente, surgiram opiniões a manifestar a necessidade de anular esta ação devido à proximidade com a tragédia de Pedrógão. Curioso é que este argumento, por uma questão de responsabilidade, ainda nos estimula mais a mantê-la, não por falta de sensibilidade ou solidariedade, mas porque não queremos que, ao nível da segurança do País, aconteçam os mesmos problemas identificados na coordenação e nos meios e equipamentos sob o comando da Proteção Civil.Por norma, o país só acorda depois das tragédias. Por isso, esta ação unirá todos os polícias em torno do mesmo objetivo e só a satisfação com o momento atual poderá justificar a não participação.