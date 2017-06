Quer ter uma vida mais saudável e produtiva? Precisa de ganhar novos hábitos? Tim Ferriss, na obra recente ‘ Tools of Titans’, diz que o melhor caminho para isso não é ganhar bons hábitos, mas deixar os maus hábitos. Faça uma lista do que não quer fazer. É mais eficaz do que uma lista do que quer fazer. Quer ser mais saudável? Deixe de comer doces, de ir petiscando enquanto está no Facebook ou a ver televisão, por exemplo. Quer ser mais produtivo? Deixe de ficar acordado até tarde; deixe de começar o dia pelos emails; trate disso mais tarde, numa altura em que esteja menos enérgico. Quer atingir melhores resultados? Deixe de trabalhar em todos os assuntos, em todos os projectos que lhe surgem; concentre-se nos que podem fazer a diferença. Deixar os maus hábitos gera uma vida de bons hábitos.