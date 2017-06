Continua a saga dos estatutos das profissões judiciárias – juízes, procuradores e funcionários judiciais. Relativamente às magistraturas, só após ameaçarem com greves é que o Ministério enviou os projetos de revisão, tendo-se já iniciado as reuniões negociais.Concordamos com a ministra quando refere que "não se começa uma negociação com a bomba atómica". Mas quando constatamos que quem ameaça tem tratamento diferenciado e de imediato o Ministério satisfaz as suas pretensões, só podemos concluir que a ameaça funciona! Obviamente que as ameaças de greve nesta fase são exageradas e eventualmente precipitadas, fora de tempo.Até porque essa ‘bomba atómica’ poderá ser necessária utilizar em face do que efetivamente constar do documento a ser entregue e das consequentes negociações. Porque, como é nossa firme intenção, tudo faremos na fase negocial para alcançarmos o estatuto que os funcionários judiciais merecem e justificam. E se as questões relativas ao estatuto remuneratório não serão despiciendas, a definição de uma carreira que dignifique e prestigie a classe e a Justiça, é seguramente o nosso maior objetivo nesta revisão. E certamente que o Ministério concordará. Só pode!