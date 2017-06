Não sei quem é Sebastião Pereira, o autor de reportagens sobre o incêndio de Pedrógão Grande para o ‘El Mundo’. Mas sei quem escreveu boa parte dos adjetivos em colunas laudatórias sobre o miraculoso estado da pátria - cheio de restaurantes ‘gourmet’, de ‘start- ups’, de promessas feitas na ‘websummit’, de PPP (nas autoestradas, no Siresp e por aí adiante) e de avanços civilizacionais. Um mundo maravilhoso de quem todos esperamos grandes coisas.Que Deus os abençoe. Parte dos jornalistas portugueses, formados em escolas e garantidos por carteira profissional, conhece - nas redações - esse mundo de ‘lifestyle’ político e tão cosmopolita que nos enternece. O problema é que ignoram o resto do país.O incêndio de Pedrógão foi, para eles, uma surpresa, uma espécie de ‘Las Hurdes’ - o filme de Buñuel que denuncia a pobreza da região estremenha. Como é que é possível que "aquela gente" (ouvi assim na TV) não queira abandonar as suas casas? Porque é a única coisa que têm. O resto falha, como se viu. Por isso, os empregados do regime tratam Pedrógão como uma "calamidade natural".