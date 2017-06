Pergunta aos génios do Marketing: como compramos os nossos livros?Durante anos, e para evitar falar de literatura, seriedade, inteligência, ponderação, livre escolha, foi usada uma expressão que tentava explicar o inexplicável – "compra por impulso".Técnicos de "marketing neuronal" prepararam centenas de relatórios sobre o impacto (nos consumidores) das cores, perfumes das lojas, ou da penumbra das capas.Uma "explicação do inexplicável" é sempre melhor do que nada. O Instituto GfK, em França, apresenta as suas estatísticas sobre o assunto no domingo, mas já se conhecem alguns números. O primeiro é que o livro em papel representa 57% do mercado de bens culturais, uma boa amostra.Sobre a "compra por impulso", ficamos a saber que 48 a 53% dos leitores decidem antes que livro vão comprar (a estatística sobe a 78% na internet) - ou seja, fica reduzida a 21% nas livrarias independentes, 25% nas grandes cadeias e sobe a 53% nos hipermercados, onde depende dos descontos sobre a lista de best-sellers, que representa apenas 7,5% do mercado em geral.