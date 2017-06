O ‘Viva a Vida’ é uma iniciativa idealizada pelo diretor doe da, Octávio Ribeiro, que desde há mais de cinco anos dá notícias felizes de concelhos como Pedrógão Grande, Góis, Castanheira de Pera ou Figueiró dos Vinhos, agora atingidos pela tragédia dos incêndios. Trata-se de festejar nascimentos de bebés que trazem esperanças de futuro às zonas de mais baixa natalidade do país. Quem seguiu essas notícias e as galas de 17-19 de março de cada ano, em Viseu, sente um enorme aperto de coração quando sabe das crianças pequeninas mortas pelos fogos.Nenhum órgão de comunicação deu, como o, tantas notícias positivas das localidades abrasadas pela tragédia. Por isso também aqui se deve observar que, por respeito aos falecidos e dignidade dos vivos, se deve ir mais longe que o inquérito técnico, a responsabilização dos serviços e organizações do Estado, a melhoria da legislação da floresta e da proteção civil. Não podemos sufocar a dor e a revolta com relatórios e recriminações.Quando se olha para Nodeirinho, Pobrais e outros lugares da tragédia, poucos pensam o que seria uma catástrofe, à escala aritmética, tirar a vida a 170 mil pessoas na cidade de Lisboa ou a 80 mil no Porto. Inimaginável. Não haveria psicólogos que nos aguentassem de pé. O único caminho de resgate seria o ‘Viva a Vida’, ou seja, como é desígnio do alertacriar condições para as pessoas viverem fora do egoísmo urbano que incha as metrópoles.Em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e outras paragens da dor é preciso que os centros de saúde funcionem e os provedores das misericórdias não sejam pirómanos políticos; que os habitantes possam beneficiar de condições modernas de emprego, saúde, educação e justiça social e não se precipitem na aflição de servir o líder de Lisboa.Só assim se concretiza o ‘Viva a Vida’.