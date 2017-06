Citação do dia

"Passos Coelho foi um kamikaze que espatifa o avião na descolagem"

José Diogo Quintela, ontem no CM



Sugestão do dia

SÉCULO XIX - Júlio Dinis é o mais interessante retratista do nosso século XIX liberal, caciquista, farsante, esperançoso e pacóvio. ‘A Morgadinha dos Canaviais’, que a Guerra e Paz publica, é um exemplo fatal.

"Passos Coelho foi um kamikaze que espatifa o avião na descolagem"José Diogo Quintela, ontem noSÉCULO XIX - Júlio Dinis é o mais interessante retratista do nosso século XIX liberal, caciquista, farsante, esperançoso e pacóvio. ‘A Morgadinha dos Canaviais’, que a Guerra e Paz publica, é um exemplo fatal.

Em ‘Die Hard 4’ (vamos manter-nos cá por baixo), John McClane (Bruce Willis), defronta Thomas Gabriel (Timothy Oliphant, ator parecido com CR7) durante um ciberataque que paralisa e assalta os EUA. É uma fábula. Porém, ontem, um vírus parecido com o WannaCry e derivado do Petya atacou plataformas informáticas em vários países europeus, com destaque para a Ucrânia, além da Alemanha ou da Inglaterra, e também nos EUA.Para todos os sistemas informáticos, bem como para os serviços de vigilância, cada um de nós é apenas um ‘sinal perdido’ numa rede global – até ser encontrado. Acontece que todos somos encontrados mais tarde ou mais cedo.Ou porque temos um número de segurança social, ou porque há cada vez mais imbecis a usar o Facebook, ou porque enviamos uma mensagem por telemóvel. Atacar um banco ou, daqui a uns anos, o sistema de navegação para tontos, conhecido por ‘automóveis sem condutor’, é cada vez mais fácil e começa por ser uma diversão.Uma nova ordem do mundo está a nascer nos subterrâneos, provando – uma vez mais – que todas as utopias são perigosas.