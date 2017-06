Comunistas e bloquistas porque viram que estavam a atirar ao alvo errado. Para piorar a pintura, fica ainda a saber-se que o governo de António Costa retirou, sem critério, 3 territórios da lista negra de offshores. Estão todos calados agora.



Sem desculpas nem actos de contrição pelas insinuações e suspeições lançadas, indiferentes aos danos de reputação causados. Mais uma amostra do que a política não deve ser.

A intenção do governo e seus correligionários era cavalgar na mistificação de que o governo anterior, e particularmente o então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, tinha facilitado uma alegada "fuga ao fisco". Rapidamente se percebeu que não se tratava de fuga ao fisco. E mais: com o desenrolar do novelo (ouvidos atuais e ex-governantes e dirigentes do fisco), ficou-se a saber que, afinal, tendo em conta as datas e os prazos em causa, o grosso das transferências já deveria ter sido controlado pelo actual governo e não pelo anterior. O feitiço virou-se contra o feiticeiro.A partir daqui, governo e partidos de esquerda, ao princípio tão acusadores, meteram a viola no saco e desinteressaram-se do caso. Os socialistas porque viram que toda esta história dos offshores fez ricochete e se voltou contra eles próprios.