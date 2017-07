O consumidor tem sido descaradamente enganado.

Por Bruno Figueiredo | 10.07.17

Um recente trabalho da ‘Visão’ revelou-nos que um em cada cinco produtos biológicos apresentava resíduos de pesticidas e, em alguns casos, teores superiores aos permitidos para produtos de produção não biológica.O consumidor associa os produtos ‘bio’ a uma alimentação saudável e livre de pesticidas, pagando mais cara essa opção. As conclusões desse trabalho podem ser um indicativo de que o consumidor tem sido descaradamente enganado!Perante estudos como este, a ASAE segue o guião de sempre (relembre-se o estudo da DECO sobre a carne picada): "Tudo está bem e as taxas de incumprimento do setor são baixas."Das duas uma: ou estamos perante a fábula do ‘Pedro e o Lobo’, em que se procura simplesmente criar alarme social, ou estamos perante a fábula do ‘Rei vai nu’.Os funcionários da ASAE têm plena consciência das dificuldades que o organismo atravessa, dos cortes a que tem sido sujeito e da direção errada que toma. Mas o Rei tem de fazer de conta que está bem vestido, pois a confiança na economia e na segurança alimentar não podem ser abaladas. Felizmente, não há paióis para roubar.O Rei pode continuar a desfilar que amanhã já se esqueceu tudo. Valha-nos isso!