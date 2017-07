O governo faz de avestruz e recusa retirar a cabeça das cinzas de Pedrógão.

Por Francisco José Viegas | 10.07.17

pub

Na semana passada, o saudoso Conselho Português para a Paz e Cooperação regressou do Além para organizar uma jornada de apoio ‘às forças progressistas da Venezuela’, aproveitando o seu Dia da Independência.Que o assunto comova o BE de há meses e o atual PCP parece-me justificado – ambos os partidos, com o abraço amigo de toda a esquerda, encontraram em Hugo Chávez a reencarnação demente do socialismo.É um kitsch maravilhoso. Acontece que o assunto não é para rir.Trata-se de um país maltratado a ferro e fogo: as ‘forças progressistas’, armadas por Maduro, invadiram o parlamento e agrediram deputados à paulada, prendem oposicionistas sem julgamento, empobrecem o país e destroem-no multiplicando pobres, fechando televisões e jornais (nem precisam de ERC), perseguindo universitários e juízes e instalando o ‘socialismo do século XXI’.Que na jornada partidária tenham participado a Banda do Exército e enviados da Câmara de Lisboa parece outra maluqueira portuguesa. Será que o Exército e a Câmara de Lisboa acham graça à invasão do parlamento em nome das ‘forças progressistas’?