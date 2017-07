A Europa sonhou-se um dia como alternativa aos EUA.

Por Francisco J. Gonçalves | 12.07.17

pub

A Europa sonhou-se um dia como alternativa aos EUA. Foi esse um dos motores da construção europeia. Mas que do sonho à realidade vai um passo de gigante prova-o o facto de a UE não ter sabido alimentar uma das forças sem as quais nunca será esse outro polo do poder mundial: um exército próprio, unido e poderoso.O desinvestimento na defesa tem sido norma na generalidade dos países europeus, como o demonstra a dívida à NATO, que nem o acordo firmado em 2006 e renovado em 2014, comprometendo os estados-membros da organização a investirem 2% do PIB em defesa, veio solucionar.A miopia dos objetivos de curto prazo de políticos que querem, primeiro que tudo, assegurar eleições, cortejando eleitorados tradicionalmente avessos a investimentos em armas, ditou este fracasso. Agora que Washington está nas mãos de um homem indesejado por todos, soam, finalmente, os alarmes e fala-se da tão adiada força militar europeia.É um pouco tarde, mas se Trump tiver o mérito de unir a Europa na necessidade de autonomia na defesa, o disparate da eleição de um demente nos EUA terá tido, pelo menos, um resultado positivo.