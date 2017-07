O que pode fazer um escritor por nós?

Por Francisco José Viegas | 00:30

pub

O que pode fazer um escritor por nós? Inventar-nos. Inventar-nos outra vez, e assim sucessivamente, até nos confrontarmos com a nossa imagem no espelho do livro. É assim que acontece com os grandes autores - de Lucas e João a Shakespeare ou Pessoa, passando por Jane Austen, Dostoievski, Melville ou Bolaño.Não é o que dizem os sacerdotes do patrulhamento ideológico, para quem um autor é tanto "melhor" quanto mais alinhado está com as doutrinas em voga. Jane Austen, a autora de ‘Orgulho e Preconceito’ (cujo bicentenário da sua morte se assinala na próxima semana), é uma conservadora (e sexista).Nos EUA descobriram que H.P. Lovecraft não pode ser lido porque, à luz da cartilha de hoje, era um reacionário com laivos de racismo, o mesmo mal que detetaram no genial Mark Twain. Já Melville, o de ‘Moby Dick’, é um homem sem piedade pelos animais, especialmente pelas baleias, e Eça é sexista e misógino. Não estou a brincar – estas classificações aparecem em trabalhos recentes.A principal acusação é a de que estes autores estão mortos e continuam a falar-nos apaixonadamente."É consensual a ideia de que o país balança entre a tragédia e a mediocridade"João Vaz, ontem, no CM- O que sentiram os habitantes do Brasil quando, em 1808, a corte portuguesa se instalou no Rio, com as suas roupas, vícios e sonhos? É o tema de ‘Império à Deriva’, de Patrick Wilcken (Texto), bom de ler.