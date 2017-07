Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lição aprendida

Não era necessário sofrer tanto para que aprendêssemos algo.

Por Carlos Anjos | 00:30

Afinal, aprendemos alguma coisa com a desgraça que ocorreu em Pedrógão Grande. Pagamos um preço terrível, mas parece que aprendemos.



Assim, o IPMA voltou a informar que as temperaturas neste fim de semana vão subir muito, a taxa de humidade vai baixar e que o risco de incêndio é muito alto.



A Proteção Civil reagiu, de imediato, e pediu apoio. Assim, militares da Marinha e do Exército vão fazer prevenção da floresta, patrulhando as zonas mais críticas, de forma a identificar e a atacar qualquer foco de incêndio. É isto que se chama prevenção e reação às altas temperaturas.



O que se passou em Pedrógão Grande foi a incapacidade de reagir à situação. Se os serviços da Proteção Civil tivessem reagido em Pedrógão Grande da mesma forma que reagiram agora, o resultado teria sido muito diferente, as coisas não se teriam passado daquela maneira e a desgraça não teria tido a dimensão que teve.



Felizmente, parece que aprendemos com os erros cometidos. Não era necessário sofrer tanto para que pudéssemos aprender algo. E esta aprendizagem e capacidade de corrigir o que falhou são mais importantes do que a esquizofrenia de se querer encontrar um responsável para que tudo fique na mesma.