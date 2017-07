Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A dormir na forma

Nos tempos que correm, a espada é a palavra.

Por Alexandre Pais | 00:30

Não fosse o trabalho da comunicação social e Pedrógão Grande seria pouco mais que um marco pintado de novo, na berma da estrada. E é bom que o foco dos média se mantenha na região mártir do centro do país, para que a vontade política não ceda à modorra do tempo.



Este fenómeno, que já não é de agora, não o entenderam ainda os militares, que há pouco responderam a novas desconsiderações do poder com a marcação de uma ‘manif’ do reumático para Belém e ameaçaram com a deposição das espadas, como se estivéssemos no tempo da Maria Cachucha.



E bastou a oportuna coincidência da detenção dos suspeitos de corrupção nas messes da FA para os fazer recuar.



Com o decurso dos anos, os militares foram perdendo a capacidade de intervenção em jornais e televisões – onde até ao início do milénio surgiam regularmente – que esse é o campo próprio para pressionar quem manda, mas também para esclarecer a opinião pública da importância do papel que lhes cabe e das dificuldades com que lutam. E para denúncia das humilhações a que tentam sujeitá-los.



Nos tempos que correm, a espada é a palavra. E a opção é simples: ou aprendem a comunicar e recuperam o lugar na tribuna dos dias ou continuarão, como hoje, a dormir na forma.