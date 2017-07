Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajuste de contas

Se regressar ao poder, Lula ajusta contas com os golpistas.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Lula da Silva, um dos heróis da esquerda mundial (digo "mundial" porque no Brasil já só restam fanáticos), foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E agora?



Agora, começou o contra-relógio. Se houver condenação em segunda instância antes das eleições, Lula dirá adeus a elas. Se não houver, Lula é o favorito para regressar ao Palácio do Planalto (caso a condenação venha depois da eleição, o presidente será intocável de acordo com a Lei da Ficha Limpa). E que tenciona Lula fazer aos comandos do país?



Ninguém sabe. Mas Lula,aqui e ali, vai deixando umas migalhas: ajustar contas com a canalha ‘golpista’ – jornalistas, políticos, juízes – que manchou a pureza do PT.



Quando Lula foi eleito em 2002, nunca comprei a histeria daqueles que antecipavam um novo Hugo Chávez. Para 2018, e sem o legado de Fernando Henrique, já não ponho as mãos no fogo.