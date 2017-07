Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

Cristiano Ronaldo teve gémeos que lhe chegaram em perfeitas condições, mas, li não sei onde, mostrou-se surpreendido com a gravidez não planeada da namorada.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Cristiano Ronaldo teve gémeos que lhe chegaram em perfeitas condições, mas, li não sei onde, mostrou-se surpreendido com a gravidez não planeada da namorada.



Lemos isto com a sensação de uma certa normalidade, mas é bom esclarecer que o assunto não tem a ver com CR7. Tem a ver com o mundo onde uma pessoa rica o suficiente para não olhar a despesas, quando quer filhos — encomenda-os. Paga-os provavelmente acima da tabela. Estabelece regras que a portadora do seu filho cumpre.



Fá-lo porque quer ter filhos e paga-os porque não quer ter problemas com a mãe biológica – não os adota; quer o processo sob o seu controle. É um contrato sigiloso, escrito por advogados caros e não diz respeito à nossa vida de pobres mortais.



Não faço juízos morais sobre a vida dos outros – e acho que há assuntos na vida privada que não têm qualquer forma de discussão pública.



O mundo dos ricos não é igual ao nosso: querem um filho, encomendam um. Se possível sem correr riscos, porque a vida do glamour é incompatível com esses riscos e com as imperfeições humanas. Admirável mundo novo.



Citação do dia

"A Altice está a comprar algo em que a TVI não será o fim, mas um meio"

Octávio Ribeiro ontem, no CM



Sugestão do dia

Poesia - A "poesia quotidiana" de António Reis (conhecido como cineasta) foi um objeto de culto desde a primeira edição. Esgotado há muito, ‘Poemas Quotidianos’ é agora reeditado pela Tinta da China.