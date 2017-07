Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jane Austen (1775-1817) morreu há 200 anos.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Jane Austen (1775-1817) morreu há 200 anos. Há por aí uma parafernália de tolos modernos e pós-modernos que não a leram por preconceito e a declaram uma "conservadora", queimando-a nas fogueiras do seu fervor inquisitorial.



Acontece que, na literatura europeia, Jane Austen está ao lado de Shakespeare, de Dickens ou talvez de Dostoievski, Flaubert e Nabokov como criadora de personagens que nos inventaram e tornaram possível a nossa época: ‘Orgulho e Preconceito’, como ‘Sensibilidade e Bom Senso’ e ‘Mansfield Park’ são monumentos que albergam ironia, triunfo cómico (sem perder êxtase romântico), sentido do detalhe, e uma extraordinária elegância da sua prosa. ‘Persuasão’, livro póstumo, é um prodígio de intensidade, a mesma que rodeia a relação de Miss Bennett e Mr. Darcy, personagens de ‘Orgulho e Preconceito’, romance único do nosso cânone (Bennett é das personagens mais irónicas, espirituosas e revolucionárias da literatura europeia).



O seu génio é tão elevado como a sua capacidade de analisar a sociedade e os preconceitos do seu tempo. E do nosso.



