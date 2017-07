Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espero não vir a ouvir de qualquer governante que não são 64 mortos.

Por Francisco José Viegas | 00:30

O respeito pelos mortos não pode ser limitado pelo segredo de justiça. Sublinhemos o ‘não pode’ mesmo se isso contrariar certos juristas - porque há um sentido para a dignidade dos vivos e dos mortos, e nós temos o direito de conhecer essa condição.



A forma inábil como as autoridades lidam com este problema deve-se ao facto de pensarem que tudo é responsabilidade do Estado e que a verdade põe em causa a sua autoridade.



Por isso, e independentemente de se duvidar da existência de uma ‘lista secreta’ (seria uma indignidade de patife, como escrevi ontem), não é possível nem decente invocar o segredo de justiça para impedir o esclarecimento integral do número de mortos causados pela tragédia de Pedrógão.



Espanta-me a indiferença do meu país (que se escandaliza por tantas ninharias) neste caso. Escandaliza-me a invocação do segredo de justiça para não ser dado um nome a cada uma das vítimas.



Hélia Correia escreveu ‘O Número dos Vivos’; mas o país desceu tão baixo que não se inquieta com o número dos mortos nem com os que andam a silenciar os sobreviventes.