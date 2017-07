Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A lista

Por António Jaime Martins | 00:30

No direito português a regra é a da publicidade dos processos-crime.



O segredo de justiça é a exceção e só existe se for determinado pelo Ministério Público (MP) e confirmado pelo juiz para proteger a investigação ou a identidade das vítimas.



O segredo quando existe abrange todos os atos e documentos do processo. Mas isto não significa que não possam ser revelados alguns desses elementos.



Nesta senda se enquadra desde logo a possibilidade de "prestação de esclarecimentos públicos" pelo MP sempre que necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudiquem a investigação.



No caso da lista das vítimas de Pedrógão tem-se alvitrado poder o MP divulgar a lista das vítimas. Não existindo segredo, qualquer cidadão a pode solicitar.



Se existir, o MP só o pode fazer se tal divulgação for necessária à salvaguarda da segurança de pessoas e bens ou da tranquilidade pública. É duvidoso que assim o seja.



Não obstante, em situações como aquela que parece estar em causa, os familiares das vítimas têm o direito de solicitar nessa qualidade ao titular do processo informações sobre elementos do mesmo que sejam relevantes para a salvaguarda do exercício dos seus direitos indemnizatórios, possibilidade que a lei prevê.