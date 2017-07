Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Francisco José Viegas | 00:30

Não vale a pena – por ser tão óbvia – discutir a duplicidade de critérios usada pelo Bloco de Esquerda para as questões ‘da cultura’ há três anos e hoje. Mas há uma questão levantada ontem por Catarina Martins que merece reflexão (e na qual, como de costume, a líder do partido mistura tudo): a necessidade de investir mais dinheiro no património cultural edificado.



Um estudo realizado pelas estruturas do turismo do Porto e Norte, já em 2012, mostrava que cerca de 60% dos turistas estrangeiros apontavam o património como a razão principal da sua visita.



Ora, uma percentagem considerável do orçamento da cultura é aplicada no restauro e proteção do património – mas não basta, nem é justo que seja apenas esse orçamento diminuto a suportar as despesas.



É necessário que o setor do turismo pague a sua fatura – e é, enfim, uma das razões válidas para a existência de uma ‘taxa turística’ (que a hotelaria se apressa a criticar hipocritamente) a aplicar na proteção do património.



Até agora tem sido apenas a cultura a suportá-lo. Mas a indústria tem de perceber que o seu sucesso tem um preço.