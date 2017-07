Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A mordaça

Num estado democrático e de direito não há nem pode haver zonas opacas.

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

Em ditadura, era possível haver tragédias e nunca ninguém percebia bem quais eram os contornos das tragédias porque não havia um Ministério Público autónomo, juízes independentes e comunicação social livre.Em democracia há tudo isto."



Estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa são sábias. Mas mais do que sábias, são oportunas.



O Presidente não faz uma intervenção tão significativa como esta, no meio de um incêndio, a despropósito. Há que avaliar o conteúdo e o momento.



O conteúdo é claro: num Estado democrático e de direito, não há nem pode haver zonas opacas, contornos obscuros, perguntas interditas por mais incómodo que seja o apuramento da verdade.



Quanto ao momento, é o que se tem vivido desde 17 de Junho, dia da tragédia de Pedrógão Grande, e já lá vai mais de um mês. Um momento de prolongada inquietação, de dúvidas não esclarecidas, de respostas não dadas, de especulações alimentadas, de responsabilidades não assumidas.



Este é o momento em que o Estado colapsou, em que as populações sentiram de forma cruel o falhanço e a incapacidade do Estado.



O PR poderia também ter acrescentado que agora há o direito das oposições perguntarem, escrutinarem, exigirem respostas. E que têm o direito de o fazer sem que sejam desqualificadas, acusadas de aproveitamento político e quase de antipatriotas.



Isso é sintoma de um totalitarismo mal disfarçado de uma esquerda que nunca se deu bem com o pluralismo e a responsabilização. Mas a este governo e a esta maioria não basta o seu próprio silêncio. Querem também o silenciamento dos outros.



E por isso atiram para cima da oposição o ónus do odioso só porque esta faz as perguntas que o país exige. Se o governo, por opção própria e por respeito às pessoas e à transparência, desse as explicações e as respostas necessárias, a oposição nem precisava de perguntar.



Infelizmente, não é esse o caso.