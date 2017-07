Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Democracia

Eleições em Timor confirmaram compromisso com a democracia.

Por F. Falcão-Machado | 00:30

As eleições de Timor-Leste confirmaram o compromisso do país com a democracia.



A campanha decorreu sem incidentes e o mesmo se passou no dia do sufrágio, acompanhado por observadores europeus.



Os dois grandes partidos, a Fretilin e o CNRT, ganharam, respetivamente, 23 e 22 mandatos num parlamento de 65 lugares. A participação foi superior a 76% e a vitória da Fretilin indica tendência para a alternância democrática.



Não tendo nenhum partido alcançado a maioria absoluta, estão em curso conversações para a formação do novo Governo.



Este tanto pode sair de uma coligação dos dois partidos principais como de alianças com partidos minoritários.



Vários timorenses são da opinião de que seria saudável o aparecimento de uma oposição democrática estruturada.



O futuro dirá.