Em 1871, a fim de resolver ‘o problema das colónias’, Eça de Queiroz recomendava que as vendêssemos.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Em 1871, a fim de resolver ‘o problema das colónias’, Eça de Queiroz recomendava que as vendêssemos (ao metro quadrado, que era mais lucrativo).



A ideia não vingou e ‘o problema das colónias’ estendeu-se por mais cem anos.



A fim de informar os portugueses sobre ‘o problema dos incêndios’, o governo mandou que toda a comunicação se concentrasse em Carnaxide, de onde a Proteção Civil poderá falar sobre paragens que os portugueses também não conhecem (e não é por isso que a informação prestada é melhor; pelo contrário, está cheia de manipulação).



Vamos lá: trata-se de dois terços do território onde vive menos de um quarto da população.



O vice-presidente da Câmara de Mação, António Louro, pôs o dedo na ferida: não só há um falhanço completo no combate aos incêndios, como há uma falência da nossa paisagem rural bem como um avanço da desertificação rural e do abandono do território.



Coisas que estão ligadas. Uma das formas de resolver a situação (‘o problema do interior’) é vendê-lo ao metro quadrado, ficando parte dos lucros destinado a promover o festival da Eurovisão em Lisboa.