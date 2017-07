Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O mundo comoveu-se com o relato de Lamar Odom.

Por Francisco José Viegas | 00:30

O mundo comoveu-se com o relato de Lamar Odom, estrela da NBA, basquetebolista de eleição, grande talento (sem ironia: jogou nos Lakers, Clippers, Knicks e Mavericks), ex-cônjuge de uma Kardashian, e, portanto, milionário e consumidor de drogas. O desfile de explicações vem da infância, naturalmente: marijuana num bairro pobre, vítima e algoz, pobre e sonhador, cocaína entre sexo e adultério, bebida e fama – e mais cocaína ainda.



Parece que Lamar bateu no fundo, entrou em coma, despertou, viu os filhos (finalmente) e se arrependeu de ser um idiota, publicando um texto mais ou menos comovente. A internet e as televisões choraram e aplaudiram. Acontece que percursos como os dele com a cocaína são comuns; em quase todos eles, os imbecis transformam-se em heróis depois de confessarem ser imbecis.



Infelizmente, as pessoas que não se drogam, não casam com uma Kardashian, não são milionários, não publicam fotos parvas no Instagram ou não abandonam os filhos são consideradas gente sem grande interesse e exemplos para ninguém. Nisto estamos.



Citação do dia: "Marcelo não precisa de sondagens para sentir que a sua imagem está em risco", Octávio Ribeiro, ontem no CM



LIVROS DO VERÃO 4

Em ‘Estaline e os Cientistas’ (Temas e Debates), Simon Ings mostra como o ditador tentou construir "uma ciência socialista" com o apoio de lunáticos – com resultados desastrosos e "reacionários".