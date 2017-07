Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triste espetáculo

A Casa Branca deu mais um triste espetáculo com a novela da demissão do chefe de gabinete do presidente, Rince Priebus.

Por Ricardo Ramos | 00:30

A Casa Branca deu mais um triste espetáculo com a novela da demissão do chefe de gabinete do presidente, Rince Priebus. Aparentemente, Trump decidiu que ele era o responsável pelos sucessivos fracassos da Administração em fazer aprovar as suas iniciativas legislativas no Congresso e era preciso mostrar-lhe a porta de saída.



O antigo chefe do Comité Nacional Republicano tinha sido nomeado para fazer a ponte entre a Casa Branca e os republicanos no Congresso, mas perdeu a sua utilidade assim que Trump percebeu que estes não iam seguir cegamente as suas ordens, e daí ao desprezo foi um passo: certa vez, terá sido chamado ao gabinete de Trump apenas para matar uma mosca que estava a incomodar o presidente.



Se ainda estivesse no ‘Aprendiz’, Trump teria gritado "Estás despedido!" e pronto. Como é o homem mais poderoso do Mundo, decidiu encarregar o diretor de comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci, de dar uma entrevista a desancar Priebus. "Um cab... de um paranoico esquizofrénico", foi apenas um dos mimos com que Scaramucci brindou o colega, o que não deixa de ser elucidativo sobre o nível a que chegou a Casa Branca.