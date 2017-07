Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Horários

Quem paga as horas a mais impostas aos funcionários dos tribunais?

Por Fernando Jorge | 00:30

Uma das apostas deste governo é na administração digital, na utilização das novas tecnologias, num aprofundamento do denominado ‘Simplex’.



Todavia, é pena que essa ‘simplificação’ não se concretize também na intercomunicabilidade entre os poderes e os diversos serviços do Estado. Vejamos o que sucede com a lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais.



Como é sabido e consta na respetiva lei Orgânica, o horário normal de funcionamento das secretarias dos tribunais é das 9h às 17h, com pausa para almoço entre as 12h30 e as 13h30.



Ora, para entrega das listas de candidatos às autarquias, estipula aquela lei que as secretarias funcionarão das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.



Perante este horário impõe-se fazer duas perguntas: porque razão a entrega das candidaturas se pode fazer só a partir das 9h30 quando os tribunais abrem as 9h00? E porque têm, para esse efeito, de estar abertos até as 18h00?



Qual o inconveniente para os partidos, para as eleições, para a democracia, enfim para o País, se a entrega das listas fosse feita dentro do horário normal de funcionamento das secretarias?!



E quem paga as horas a mais, impostas aos funcionários, tanto mais num período onde os já diminutos quadros de pessoal estão ainda mais debilitados pelo normal período de férias?