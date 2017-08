Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma questão de tempo

Os problemas de Temer ainda não acabaram.

Por Ricardo Ramos | 00:30

Pela segunda vez em pouco mais de um ano, o Brasil corre o risco de ver um presidente submetido à humilhação de um julgamento no Congresso. Quase um ano depois de Dilma Rousseff ter perdido o mandato por manipular as contas do Estado, o seu sucessor Michel Temer ficará a saber nas próximas horas se será suspenso do cargo para ser julgado por um crime bastante mais grave, corrupção.



O desfecho da votação é incerto. Por incrível que pareça, após meses e meses de revelações, delações premiadas, gravações secretas e denúncias do Ministério Público, Temer pode ainda ter apoiantes suficientes na Câmara dos Deputados para evitar este julgamento.



A própria oposição hesita, e admite até faltar à votação para que a sessão seja cancelada por falta de quórum, só para não ver o presidente safar-se com facilidade.



No entanto, e mesmo que consiga sobreviver a esta votação, os problemas de Temer ainda não acabaram. Na calha, o Procurador-Geral Rodrigo Janot tem pelo menos mais uma acusação, por obstrução à Justiça, que será bastante mais difícil de rejeitar.



A queda de Temer poderá, assim, ser apenas uma questão de tempo.