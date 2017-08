Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Francisco José Viegas | 00:30

Compreendo – com dificuldade, mas com paciência – a nostalgia estalinista de alguns comunistas históricos, pelo menos até chegar à parte do Gulag, das purgas, dos julgamentos forjados e das vagas de assassínios (textos de Lenine já mostram a tendência criminosa do autor e do regime).



Mas tenho alguma dificuldade (é uma maneira de dizer) em entender que Boaventura Sousa Santos ache graça ao regime venezuelano, um subproduto do caudilhismo latino-americano alimentado por ideólogos europeus pagos com regularidade (dos trotsquistas ingleses aos especialistas circenses do Podemos espanhol).



Um regime que mata nas ruas, fecha jornais e televisões, desperdiça e empobrece os recursos do país, obriga os seus cidadãos a insuportáveis e intermináveis missas (assisti a dez horas de celebração com Chávez e é um pouco menos que abjeto), manipula e falsifica um milhão de votos, que manda os seus capangas esmurrar deputados ou prender ilegalmente os oposicionistas, não é companhia que se recomende.



Será que defendem isto para Portugal, os amiguinhos de Maduro?