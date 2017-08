Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inimigos da liberdade

Em Portugal também há quem se choque ao quadrado por o PCP se entusiasmar com as manobras de Maduro .

Por Leonardo Ralha | 00:30

Uma das sequências mais memoráveis de ‘Casablanca’ decorre no Rick’s Café Américain, mas não se ouve ‘As Time Goes By’. Em vez disso, há nazis a cantar que são calados com a Marselhesa, enfurecendo o major Strasser, que ordena ao capitão Renault que encerre de imediato o estabelecimento. O servidor de Pétain hesita no pretexto até exclamar, segundos antes de receber os ganhos dessa noite na roleta: "Estou chocado, chocado, por descobrir que andam a jogar aqui!"



Em Portugal também há quem se choque ao quadrado por o PCP se entusiasmar com as manobras de Maduro para sufocar a democracia venezuelana, ignorando eleições que não lhe agradem e perseguindo ou prendendo quem se opõe, mesmo sendo claro que terá de perseguir ou prender milhões de compatriotas. Ou ao ouvir o ministro dos Negócios Estrangeiros fugir das sanções à Venezuela como esta gerência do Largo do Rato foge da Fonte Luminosa.



Pior do que ser inimigo da liberdade por convicção, como os ‘maduros’ do PCP, é ser inimigo da liberdade por conveniência, escudando- -se no bem-estar da comunidade portuguesa para não abrir brechas em São Bento.



Choquemo-nos duas vezes com uns e com outros.