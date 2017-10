Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abstenção

O desinteresse resulta do cansaço pela repetição monocórdica de programas.

Por Francisco Moita Flores | 01.10.17

Esta noite, quando fecharem as urnas de voto, antes de começarem a surgir resultados que, pela surpresa ou pelas previsões, vão ser objecto de notícia e de comentário, vamos saber quais os resultados globais da participação eleitoral e os números da abstenção.



Vulgarmente, os responsáveis políticos comentam, conversa redonda, quase no domínio do fútil, que remete para futuras preocupações com a necessidade de promover maior atenção dos cidadãos aos desafios da República.



Depois a chegada de resultados, das vitórias e das derrotas, desvanece qualquer discussão séria sobre a matéria. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, sabe-se que nas eleições autárquicas de 2005 a abstenção foi de 39,06%.



Em 2009 subiu para 40,97%. Nas últimas, em 2013, fixou-se nos 47,4%. Um número que significa aproximadamente que em cada dois portugueses, um não votou.



É verdade que a falta de limpeza dos cadernos eleitorais, que exclua os eleitores que faleceram, ajuda a fortalecer esta sombra negra que revela desinteresse ou, até, desprezo pela intervenção cívica e pela acção política fundamental no viver democrático: votar.



O desinteresse crescente resulta do cansaço pela repetição monocórdica de programas, de propostas incríveis e irrazoáveis, pela continuação dos mesmos lugares-comuns, dos mesmos agentes políticos cansados que já cansaram os eleitores, que anunciam dias de um sol fátuo que desaparece no dia seguinte às eleições.



Daí que sejam os próprios actores políticos, pelas más representações, os principais responsáveis por este grave empobrecimento democrático.



Num País subdesenvolvido como o nosso, inculto, dominado pela iliteracia, a abstenção é o terreno fértil de onde podem nascer aventuras lideradas por oportunistas sem escrúpulos.



Que esta noite, não torne estes números mais sombrios.