Haverá sangue

Só há uma pessoa aparentemente disponível que tenha perfil de chefe: Rui Rio.

Por Luciano Amaral | 02.10.17

Escrevo muito antes do fecho das urnas e sem qualquer hipótese de esperar por projeções ou resultados das eleições de ontem. Mas as sondagens apontavam para um resultado realmente chocante do PSD tanto em Lisboa como no Porto – restando saber o que sobra do resto do país: votos entre 10% e 15% nas maiores cidades e ficar atrás do CDS são coisas verdadeiramente inéditas para esse partido.



Já toda a gente percebeu que o PSD profundo espera apenas a publicação dos resultados para começar o apunhalamento de Pedro Passos Coelho. Alguns até já se adiantaram, como Nuno Morais Sarmento, Sofia Vala ou até Rui Rio, naquele seu estilo de pôr o dedinho na água e tirar logo, cheio de frio. Mas culpar Coelho pelo desastre não é inteiramente correto. O desastre aconteceu porque o próprio PSD se entreteve já a apunhalar Coelho devagarinho no último ano. Coelho conseguiu algo de inimaginável, que foi ser o mais votado nas Legislativas de 2015, mesmo depois da mais grave crise económica em Portugal nos últimos cem anos. Mas o PSD desistiu dele assim que percebeu que a geringonça estava para durar. A partir daí começou a trabalhar afincadamente para o substituir, sendo que só há uma pessoa aparentemente disponível que tenha perfil de chefe vencedor: o inevitável Rio.



O crescimento económico algo acidental do último ano tem dado para muita coisa, em especial o pragmatismo do PCP e do BE, que não existiria se as coisas estivessem a correr mal. Com isso, a geringonça tornou-se viável e tudo começou a correr mal a Passos Coelho. Mas Coelho tem uma estranha teimosia, que parece sobrepor-se aos ciclos positivos ou negativos que enfrenta. Por outro lado, Rui Rio mostra tanta cautela com esses ciclos que continuamos sem perceber se avança ou não, por muito que ande todo o PSD a empurrá-lo. Passos Coelho vai-se embora? É isso que veremos em breve.