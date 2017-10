Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Podemos imaginar um mundo sem música?

Por Francisco José Viegas | 04.10.17

Podemos imaginar um mundo sem música? Sem a alegria, a melancolia, e a amabilidade da música? Sem o ritmo dos instrumentos ou a trovoada do seu espanto? Sem o lamento da sua melodia? Sem o seu arrebatamento e o seu fingimento? O seu erotismo e a sua dor?



Quando os talibãs entraram em Cabul, depois de tomarem o poder, decretaram a proibição da música em público, na rádio e na televisão – como se fosse a porta aberta para a devassidão ou a imoralidade; esse regime, porém existia em outras regiões do planeta submetidas à interpretação rigorosa do Corão, como se o Profeta fosse insensível e o seu Deus um monstro surdo.



Falo de ‘interpretação rigorosa’ porque desde o tempo em que o rebanho do Profeta atravessou o deserto o mundo conheceu coisas admiráveis – a história da música é uma delas, mas não comoveu os muçulmanos fundamentalistas.



A Arábia Saudita, onde a música profana está banida, permitiu que, finalmente, a voz de Umm Kulzum (1898-1975, uma contralto egípcia admirada por Maria Callas, Bob Dylan ou Salvador Dalí) fosse escutada na TV. Há 40 anos que não acontecia.