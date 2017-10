Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procedem-se atualmente a grandes reflexões acerca da derrota do PCP.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Procedem-se atualmente a grandes reflexões acerca da derrota do PCP nas eleições autárquicas (sendo a do PSD muito mais fácil de explicar) - personagens graves, hirsutas, compenetradas, invocam as sibilas para tentarem perceber o que levaria tantos cidadãos e munícipes a negarem o seu voto ao PCP.



O secretário-geral do partido recusa esse debate; não lhe interessa - mas, em vez de uma grande intervenção à maneira de Bertold Brecht ("dissolver o povo e eleger outro") deixa o aviso: os apóstatas vão arrepender--se em breve, porque lhes vai faltar o braço do Partido e a áspera sapiência dos seus autarcas.



As explicações são muito em surdina e assentam em vários ordenamentos sociológicos e ideológicos, como por exemplo a traição pesada que representa a aliança comunista com os socialistas, uma espécie de subserviência que os velhos militantes leninistas vituperam. Argumento sólido, sem dúvida.



Mas, no meio disto, ninguém põe sequer a hipótese de os eleitores terem finalmente considerado que, cem anos depois da revolução soviética do seu destino, já não querem votar no PCP.



A Assírio & Alvim publica por estes dias 'Oblívio', nova recolha de poesia de Daniel Jonas - 50 sonetos sob forma de uma só estrofe, clássica e respeitando as normas. Prova de virtuosismo e amor à poesia.