Por Francisco José Viegas | 00:30

A sorte grande saiu a Kazuo Ishiguro depois de sete romances, entre os quais ‘Os Despojos do Dia’ (Gradiva, que publica a maior parte das suas obras), que foi adaptado ao cinema por James Ivory (Anthony Hopkins brilhante, ao lado de Emma Thompson). Ao Japão – que ele sempre tratou como "um país imaginário" e onde só regressou 30 anos depois de, em 1960, ter partido para Inglaterra – dedicou apenas livros como ‘As Colinas de Nagasaki’ (Relógio d’Água) e ‘Um Artista do Mundo Transitório’ (Livro Aberto). Na verdade, Ishiguro é um escritor britânico, e a sua geração é a de Ian McEwan, Martin Amis, Kureishi ou Julian Barnes – apesar de reivindicar alguma influência de Tanizaki, um génio japonês. A Academia Nobel regressou ao mundo da literatura propriamente dita, depois de no ano passado ter premiado as canções Bob Dylan. Na literatura, a discrição de Ishiguro é semelhante à de James Stevens, o melancólico protagonista de ‘Os Despojos do Dia’, o que aumenta o número dos que não compreendem o gosto da Academia, mas que reconduz o prémio ao redil.



Um colosso de 800 páginas para nos explicar como é que o mundo passou a ser regido pela Ciência e deixou para trás a filosofia: ‘A Invenção da Ciência’, de David Wootton (Temas e Debates) é a história dessa mudança.