Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dúvidas

Repressão internacionalizou o problema da Catalunha.

Por F. Falcão-Machado | 05.10.17

A divulgação pelo mundo inteiro das imagens da repressão que se abateu sobre os catalães na passada semana internacionalizou o problema da Catalunha. A atual crise resultou de um projeto de consulta da sociedade civil sobre a independência da região, o que não era, em si, ilegal. O problema surgiu quando Madrid proibiu que tal projeto se financiasse com fundos públicos. A reação catalã foi temerária: o parlamento local decidiu converter a dita consulta num referendo e proclamar sem mais demora a independência da Catalunha caso fosse esse o seu resultado. O alarme soou de imediato em Madrid: o Tribunal Constitucional declarou o referendo ilegal e o Governo central mobilizou a Polícia e a Guarda Civil para o impedir com as consequências que se conhecem.



O Executivo de Madrid errou ao pensar que poderia resolver uma questão política só com argumentos jurídicos e meios repressivos. O resultado foi contraproducente: os catalães cerraram fileiras e decidiram avançar para a independência apesar de um apelo do Rei no sentido da contenção. Agora, a única saída será conseguir uma mediação independente entre Madrid e as autoridades da Catalunha que salve o diálogo e a paz. Vamos ver.