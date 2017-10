Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exigimos respeito

São as bases da GNR que têm funções de execução e estas estão desmotivadas.

Por César Nogueira | 00:30

Dia 12 terá lugar uma Grande Manifestação Nacional das Forças e Serviços de Segurança. O Governo manipulou a opinião pública, vendeu a ideia de que as nossas carreiras ficam de fora do processo de descongelamento e consequentes actualizações remuneratórias, por terem ocorrido promoções neste sector.



Esta é uma inverdade gritante! Ocorreram apenas promoções orgânicas e em número insuficiente, com consequências funcionais desastrosas.



E não foram promoções equitativas: tiveram um impacto residual nas categorias de base, existindo milhares de profissionais a aguardar promoção há 17 anos.



São as bases que têm funções de execução e estas estão desmotivadas! Se somos um país seguro, tal deve-se aos que arriscam a vida pela segurança pública, ao seu espírito de missão e a alguma carolice, que no dia em que deixar de existir, porque estamos cansados da falta de respeito dos governos, a realidade poderá ser outra.



Fizemos um juramento que temos cumprido, mesmo quase sem recursos, mas não jurámos submissão a nenhum Governo - não brinquem connosco!



Por tudo isto e muito mais, dia 12 de Outubro estaremos em Lisboa, para reclamar direitos e, acima de tudo, Respeito!